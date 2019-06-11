توتر شديد يسود سجن السبع بسبب تعنت إدارة السجون

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن اسرى سجن عسقلان سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام الاحد المقبل، لمواجهة الاجراءات التنكيلية التي تفرضها ادارة السجون بحقهم والتي تصاعدت منذ نيسان/ أبريل الماضي.واوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن حالة من التوتر الشديد تسود المعتقل جراء تعنت ادارة السجون ورفضها الاستجابة لمطالب الاسرى المتمثلة بوقف الاقتحامات والتفتيشات والتنقلات التعسفية، اضافة الى وقف العقوبات المفروضة على عدد من الاسرى كالحرمان منالزيارة والكنتين.وشدد عبد ربه، على ان الاسرى بحاجة الى جهد جماهيري واعلامي وقانوني لمساندتهم ودعمهم وتعزيز موقفهم حتى تلبية مطالبهم.واشار عبد ربه الى ان الاسير ناصر ابو حميد الذي جرى نقله الى معتقل نفحة سيخوض الاضراب مع رفاقه الاسرى في عسقلان.