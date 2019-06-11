جيش الاحتلال يغير نظام الانذار بمستوطنات غلاف غزة.. وهذه التفاصيل

رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقدادأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، أن قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال، ستبدأ غداً الاربعاء، بتعزيز صافرات الانذار في مدن ومستوطنات غلاف غزة.وقالت الصحيفة: "إن ذلك يأتي جزء من ترقية أنظمة الانذار، وكذلك عندما يتم اطلاق الصواريخ، سوف تظهر على الشاشات أسماء المدن والمستوطنات وليس أرقام".وأضافت الصحيفة: "سيكون نظام تحديد المواقع والإنذار أكثر دقة، كما سيتم إيقاف استخدام نظام الموقع المشترك للعديد من المستوطنات، أي بمعنى إذا كان الموقع في الماضي لسديروت ومحيطها وتم تفعيل الإنذار في سديروت ونير عم، ابتداء من الغد سيكون فصل في الموقعين بين سديروت ونير عم، وإذا كان سقوط الصواريخ في المنطقة الواقعة بين مستوطنتين، فسيتم إصدار إنذار في كلا المستوطنتين، مع تحذير منفصل لكل مستوطنة".وتابعت الصحيفة: "المدن الكبيرة في البلاد تم تقسيمها إلى مناطق (القدس، بئر السبع، تل أبيب، حيفا، أسدود)، على سبيل المثال إذا كان موقع سقوط الصواريخ في حي ناحال بكع في بئر السبع، فلن يتم تفعيل أي إنذار في وسط المدينة، وستظهر على شاشات البرامج "جنوب بئر السبع" مع ذكر المنطقة".