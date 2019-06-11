البرغوثي: لا مُبرر لأي دولة عربية بأن تُشارك بمؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن تصريحات سفير واشنطن في اسرئيل ديفيد فريدمان، حول حق دولة الاحتلال بضم الضفة، وأن الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم لم تترك أي مبرر لأي طرف عربي أو دولي للمشاركة في ورشة البحرين التي دعت لها واشنطن.واعتبر البرغوثي، المشاركة في ورشة البحرين تعاونا علنياً مع الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته.وأعرب عن آمله، بأن الموقف الفلسطيني الموحد تجاه رفض صفقة القرن وورشة البحرين أن يُسهم في إنهاء الانقسام.