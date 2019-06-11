لمواجهة صفقة القرن.. الرئيس عباس يزور روسيا وفرنسا

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بجولة خارجية يزور من خلالها، فرنسا وروسيا، في اطار الجهود لمجابهة صفقة القرن.وأعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، نبيل شعث عن زيارة لأمين عام الاشتراكية الديمقراطية الألمانية، كونستانتين واينس لفلسطين بعد غد الخميس.واضاف شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء ، إن وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز آنين سيزور فلسطين في الأيام المقبلة، يلتقي خلالها الرئيس عباس وعددا من المسؤولين للاستماع للموقف الفلسطيني وذلك في إطار الحراك الذي تقوده القيادة على الساحة الدولية للتصدي لما تسمى صفقة القرن.وفي ذات الاطار اوضح شعث انه تجرى التحضيرات مع أمين عام الاشتراكية الدولية لويس أيالا على عقد مؤتمر للاشتراكية في رام الله بحضور 50 دولة للتصدي لصفقة القرن نهاية تموز المقبل، مؤكدا انه لم تتبنى اي دولة حتى اللحظة لصفقة القرن وان عددا من الدول الأوروبية أكدت التزامها بحل الدولتين، معربا عن أمله أن يترجم هذا الموقف الأوروبي بمقاطعة ورشةالبحرين.وثمن مستشار الرئيس، موقف روسيا والصين لمقاطعتهما الورشة مؤكدا على ان فلسطين حققت انجازا في وقف المشاركةالأوروبية في ورشة البحرين، فيما لا يزال الوقت متاحا لتحقيق المزيد من المقاطعة.في سياق اخر من المقرر ان يقوم نبيل شعث بزيارة الى العراق، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري مُمثلا عن الرئيس يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء ووزيرالخارجية، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن العراق بدأت تستعيد قدرتها على النهوض وكذلك على تقديم الدعم المالي لفلسطين.