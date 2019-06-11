الاحتلال يقلّص مساحة الصيد من 15 الى 6 أميال على طول ساحل القطاع

خاص دنيا الوطنأفاد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قررت تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين من 15 ميلا إلى ستة أميال بحرية.وأشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن التقليص سيبدأ من هذه اللحظات، وعلى طول ساحل قطاع غزة، من الشمال الى الجنوب.