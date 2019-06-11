بماذا علق عزام الاحمد على قرار مصر والاردن بحضور "ورشة البحرين"؟

رام الله - دنيا الوطنقال عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح: "لم نتفاجأ من قرار الأردن ومصر بحضور مؤتمر البحرين، فلديهما علاقات خاصة مع الولايات المتحدة، ولا نستطيع الحكم على الظروف التي دفعتهما للمشاركة".تصريحات الأحد لوكالة (الأناضول) التركية، جاءت تعقيبا على إعلان كلا من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، مشاركتهما في مؤتمر البحرين الاقتصادي، المزمع عقده يومي 25 و26 حزيران/يونيو، في العاصمة المنامة.وأضاف الأحمد: "نتوقع أن يكون تمثيل الأردن ومصر في ورشة المنامة، رمزيا، على غرار مشاركتهما في الورشة التي عقدت العام الماضي في البيت الابيض".وتابع الاحمد بقوله: "كنا نفضل ألا يشاركوا نهائيا، ولا أن تستضيف البحرين مثل هذا اللقاء، الذي تنظمه مجموعة اللوبي الصهيوني الحاكم في أمريكا، المتحالف مع اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو".وتساءل الأحمد: "كيف تتم الورشة في بلد عربي شقيق، في غياب صاحب القضية الأول، وهم ممثلو الشعب الفلسطيني؟ ومجرد انعقادها يتناقض مع مبادرة السلام العربية التي أكدت حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعودة اللاجئين وفق قرار 194"، معربا عن أمله بألا تبادر الدول العربية الأخرى للمشاركة.وأشار الاحمد، إلى أنه مهما كانت نتائج الورشة، فلا قيمة قانونية لها مادم أصحاب الشأن يعارضونها.