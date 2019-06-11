شؤون فلسطينية

بماذا علق عزام الاحمد على قرار مصر والاردن بحضور "ورشة البحرين"؟

بماذا علق عزام الاحمد على قرار مصر والاردن بحضور "ورشة البحرين"؟
رام الله - دنيا الوطن
قال عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح: "لم نتفاجأ من قرار الأردن ومصر بحضور مؤتمر البحرين، فلديهما علاقات خاصة مع الولايات المتحدة، ولا نستطيع الحكم على الظروف التي دفعتهما للمشاركة".

تصريحات الأحد لوكالة (الأناضول) التركية، جاءت تعقيبا على إعلان كلا من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، مشاركتهما في مؤتمر البحرين الاقتصادي، المزمع عقده يومي 25 و26 حزيران/يونيو، في العاصمة المنامة.

وأضاف الأحمد: "نتوقع أن يكون تمثيل الأردن ومصر في ورشة المنامة، رمزيا، على غرار مشاركتهما في الورشة التي عقدت العام الماضي في البيت الابيض".

وتابع الاحمد بقوله: "كنا نفضل ألا يشاركوا نهائيا، ولا أن تستضيف البحرين مثل هذا اللقاء، الذي تنظمه مجموعة اللوبي الصهيوني الحاكم في أمريكا، المتحالف مع اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو".

وتساءل الأحمد: "كيف تتم الورشة في بلد عربي شقيق، في غياب صاحب القضية الأول، وهم ممثلو الشعب الفلسطيني؟ ومجرد انعقادها يتناقض مع مبادرة السلام العربية التي أكدت حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعودة اللاجئين وفق قرار 194"، معربا عن أمله بألا تبادر الدول العربية الأخرى للمشاركة.

وأشار الاحمد، إلى أنه مهما كانت نتائج الورشة، فلا قيمة قانونية لها مادم أصحاب الشأن يعارضونها.

أخبار ذات صلة

عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

عريقات: منظمة التحرير لم تُفوض أحداً للحديث باسمها

عريقات: منظمة التحرير لم تُفوض أحداً للحديث باسمها

قيادي فلسطيني: على حماس الالتفاف حول الشرعية ومنع إقامة كيان بائس بغزة

قيادي فلسطيني: على حماس الالتفاف حول الشرعية ومنع إقامة كيان بائس بغزة

مجلس إدارة &#34;باديكو القابضة&#34; الجديد.. خبرات عالية وطاقات شبابية

مجلس إدارة "باديكو القابضة" الجديد.. خبرات عالية وطاقات شبابية

العوض: مخرجات ورشة المنامة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة

العوض: مخرجات ورشة المنامة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة

عبد الكريم: مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تُحدد شكل العلاقة مع إسرائيل

عبد الكريم: مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تُحدد شكل العلاقة مع إسرائيل

توتر شديد يسود سجن السبع بسبب تعنت إدارة السجون

توتر شديد يسود سجن السبع بسبب تعنت إدارة السجون

جيش الاحتلال يغير نظام الانذار بمستوطنات غلاف غزة.. وهذه التفاصيل

جيش الاحتلال يغير نظام الانذار بمستوطنات غلاف غزة.. وهذه التفاصيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

عريقات: القيادة تثمن مواقف الصين الثابتة من القضية الفلسطينية

مجلس إدارة &#34;باديكو القابضة&#34; الجديد.. خبرات عالية وطاقات شبابية

مجلس إدارة "باديكو القابضة" الجديد.. خبرات عالية وطاقات شبابية

العوض: مخرجات ورشة المنامة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة

العوض: مخرجات ورشة المنامة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة

توتر شديد يسود سجن السبع بسبب تعنت إدارة السجون

توتر شديد يسود سجن السبع بسبب تعنت إدارة السجون

منصور: المجتمع الدولي مطالب بإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن القدس

منصور: المجتمع الدولي مطالب بإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن القدس

لمواجهة صفقة القرن.. الرئيس عباس يزور روسيا وفرنسا

لمواجهة صفقة القرن.. الرئيس عباس يزور روسيا وفرنسا

الحكومة: اعتداء الاحتلال على الوقائي بنابلس يحمل نذر تصعيد خطير

الحكومة: اعتداء الاحتلال على الوقائي بنابلس يحمل نذر تصعيد خطير

أبو مرزوق: تصريح فريدمان يُوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية

أبو مرزوق: تصريح فريدمان يُوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

الجزائر.. آلاف الطلاب يعودون للتظاهر رفضا لرموز نظام بوتفليقة

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة اليمنية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني