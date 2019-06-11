مقاتلة روسية تعترض طائرتين أميركية وسويدية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها من طراز (سوخوي سو-27)، اعترضت طائرتي استطلاع أميركية وسويدية فوق بحر البلطيق، حيث يجري حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدريبات بحرية تحمل اسم (بالتوبس-2019).ونقلت وكالة (رويترز)، عن بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في يوم 10 حزيران/يونيو رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق، هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية".وذكرت أن الطائرة من طراز (سو-27) تنتمي لقوات الدفاع الجوي بأسطول بحر البلطيق، وأنها سارعت لاعتراض الهدفين.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "إن المقاتلة الروسية حددت هوية الطائرتين على أنهما (آر.سي-135) الأميركية، و(غلف ستريم) السويدية للمراقبة".ووفقا لبيان الوزارة، فإن المقاتلة الروسية رافقت الطائرتين لمنعهما من "اختراق حدود الدولة الروسية".