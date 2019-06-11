دولي

روسيا تكشف موعد تسليم صورايخ (إس-400) إلى تركيا

روسيا تكشف موعد تسليم صورايخ (إس-400) إلى تركيا
رام الله - دنيا الوطن
كشف الكرملين، الثلاثاء، موعد إرسال روسيا منظومة صواريخ (إس 400) إلى تركيا، ليتواصل بذلك التوتر بين الولايات المتحدة وأنقرة.

ونقلت وكالة (رويترز)، عن يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين، قوله للصحفيين، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة (إس-400) الصاروخية في تموز/يوليو المقبل، أي بعد أقل من شهر.

وقبل أيام، قال رئيس مجموعة (روستيك) الروسية، سيرغي تشيميزوف: "إن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة (إس-400).

وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب إصرار أنقرة على شراء أنظمة الدفاع الصاروخية لروسية (إس-400) غير المتوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

ويأتي التأكيد الروسي اليوم في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أميركيون، إن واشنطن قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات (إف-35)، وهو الأمر الذي كانت الإدارة الأميركية تتوعد به منذ أشهر.

وخيرت الإدارة الأميركية أنقرة بين الصواريخ الروسية، أو الحصول على المقاتلات الأميركية من نوع (إف-35)، التي وقعت اتفاقا لشراء 100 منها.

وحذرت واشنطن مرارا أنقرة من احتمال فرض عقوبات عليها في حال أنجزت صفقة الصواريخ الروسية، لأن تركيا في هذه الحالة تقع تحت قانون (كاتسا)، الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يوقع عقود تسلح مع شركات روسية.

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تراجع بلاده عن صفقتها مع موسكو لشراء (إس 400) أمر "غير وارد".

وتقول الولايات المتحدة إن هذه الصفقة الروسية مع تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، تشكل تهديدا على دفاعات الدول الغربية.

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