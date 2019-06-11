السيسي: تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وفق حقوق الفلسطينيين يقوّض الفكرة المتطرف





وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "تطرق اللقاء إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس المصري أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعا جديدين على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقا جديدة من التعايش السلمي والسلام الذي يؤدي إلى البناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب".



وبحسب راضي، فإن السيسي أشار إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ليست هامة فقط للشرق الأوسط واستقراره، وإنما تمتد أهميتها للعالم أجمع، فضلا عن مركزية قضية القدس للعالمين العربي والإسلامي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي السياق، أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول العلاقات المصرية الأمريكية، وآخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية وجهود مصر التي تبذلها في هذا الإطار للتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة.



وأكد الرئيس المصري أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، تمثل أهمية بالغة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.