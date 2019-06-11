شؤون فلسطينية

شاهد: ابنة الشهيد الجديلي: "بدّي بابا بدّي بابا".. وابنه يقرأ الفاتحة فوق رأسه

شاهد: ابنة الشهيد الجديلي: "بدّي بابا بدّي بابا".. وابنه يقرأ الفاتحة فوق رأسه
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو يظهر ابنة الشهيد محمد الجديلي بكلمات مؤثرة.

وأظهر الفيديو، ابنة الشهيد محمد الجديلي وهي تقول: "بدي بابا بدي بابا".

وكان الشهيد محمد الجديلي، والذي يعمل ضابط اسعاف، قد أعلن عن استشهاده أمس الاثنين، متأثرا بجراح اصيب بها قبل أشهر، خلال تأدية واجبه الانساني في مسيرات العودة شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وفي فيديو آخر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ابن الشهيد الجديلي وهو يقرأ سورة الفاتحة فوق رأسه اثناء وداع والده.


 


 

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