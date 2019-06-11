الحكومة: اعتداء الاحتلال على الوقائي بنابلس يحمل نذر تصعيد خطير

رام الله - دنيا الوطنقال إبراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية: "إن اعتداء قوات الاحتلال على مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس صباح اليوم الثلاثاء، يحمل نذر تصعيد خطير، يستهدف تقويض أهم دعائم إقامة الدولة الفلسطينية، وتعريض الأمن الداخلي للخطر".وأضاف ملحم في بيان للحكومة: "لعل ما يضاعف من خطورة هذا الاعتداء أنه يأتي غداة دعوة السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، اسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية إليها".وتابع: "إذ تدين الحكومة بشدة ذلك الاعتداء، فإنها تشيد بشجاعة أفراد قوات الأمن الوقائي في تصديهم للعدوان" معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.ودعت الحكومة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات، لما تنطوي عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.