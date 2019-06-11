كوشنر: الأردن ومصر والمغرب سيشاركون في "ورشة البحرين" والإعلان الرسمي خلال ساعات

رام الله - دنيا الوطنأكد جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية سيشاركون في "ورشة البحرين" المزمع عقدها يومي 25 و26 حزيران/يونيو.وأشار كوشنر في تصريح لصحيفة (القدس)، أن الاعلان الرسمي للدول سيكون في غضون ساعات.وكان موقع (حدشوت) الاسرائيلي، قد أفاد أن الاردن ستشارك في مؤتمر البحرين الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة.وبحسب الموقع ذاته، فإن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، أكد على ضرورة وجود الاردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره.وعلل الملك عبد الله الثاني ذلك بقوله: "مشاركتنا حتى نستمع ونبقى على معرفة بما يجري، ولا نكون خارج الغرفة".ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر اقتصادي بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية أمريكية، وذلك يومي 25 و 26 يونيو/ حزيران الجاري.