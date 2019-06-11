أبو مرزوق: تصريح فريدمان يُوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن تصريح ديفيد فريدمان سفير أمريكا لدى الاحتلال الاسرائيلي، يعكس حجم الانحياز الامريكي للاحتلال الاسرائيلي، الهادف الى تصفية القضية الفلسطيني.
وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "إن ذلك يوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية، وتقوية الصف الداخلي لمواجهة إجراءات صفقة القرن التي بدأت منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة".
أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن تصريح ديفيد فريدمان سفير أمريكا لدى الاحتلال الاسرائيلي، يعكس حجم الانحياز الامريكي للاحتلال الاسرائيلي، الهادف الى تصفية القضية الفلسطيني.
وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "إن ذلك يوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية، وتقوية الصف الداخلي لمواجهة إجراءات صفقة القرن التي بدأت منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة".
التعليقات