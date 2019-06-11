ليبرمان يشن هجوماً على نتنياهو.. ماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، أنه غير ملزم بتتويج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولكنه معني بفوز معسكر اليمين.وأضاف ليبرمان، خلال مقابلة مع موقع صحيفة (يديعوت أحرنوت) الاسرائيلية، أن نتنياهو حوّل الانتخابات إلى مسألة شخصية، وأنصار حزب (الليكود) إلى أنصاره شخصياً.وأوضح ليبرمان، أن رفضه الانضمام لحكومة نتنياهو، نابع من رغبته في تجنب تحالف مع المتدينين المتشددين.وقال: "نحن نتوجه للانتخابات بسبب رضوخ نتنياهو للراديكاليين المتطرفين؛ لقد تصرفنا بنزاهة ولم نتحدث من وراء ظهور الآخرين، لا داخل الليكود ولا خارجه؛ أما نتنياهو، فكان يدير المفاوضات من ورائنا مع أشخاص من حزبنا، ومع آخرين من تحالف أزرق أبيض ومع رئيس حزب (العمل) آفي غباي، وفق تعبيره.وحول إمكانية أن يكون حزب (كحول لفان) هو البديل القادم لحزب (الليكود)، قال ليبرمان، إن "كل من أصغى لمقابلات مع مسؤولين كبار من تحالف كحول لفان، أدرك أن فرصتهم الوحيدة لتشكيل الحكومة، هي في القطب الشمالي مع الدببة".وختم ليبرمان بالقول: "لست ملزماً بتتويج نتنياهو، التزامي هو أن يفوز اليمين وأن تُقام حكومة وطنية ليبرالية، وليس حكومة من المتدينين المتزمتين المتطرفين"، وفق تعبيره.