دولي

ليبرمان يشن هجوماً على نتنياهو.. ماذا قال؟

ليبرمان يشن هجوماً على نتنياهو.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، أنه غير ملزم بتتويج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولكنه معني بفوز معسكر اليمين.

وأضاف ليبرمان، خلال مقابلة مع موقع صحيفة (يديعوت أحرنوت) الاسرائيلية، أن نتنياهو حوّل الانتخابات إلى مسألة شخصية، وأنصار حزب (الليكود) إلى أنصاره شخصياً.

وأوضح ليبرمان، أن رفضه الانضمام لحكومة نتنياهو، نابع من رغبته في تجنب تحالف مع المتدينين المتشددين.

وقال: "نحن نتوجه للانتخابات بسبب رضوخ نتنياهو للراديكاليين المتطرفين؛ لقد تصرفنا بنزاهة ولم نتحدث من وراء ظهور الآخرين، لا داخل الليكود ولا خارجه؛ أما نتنياهو، فكان يدير المفاوضات من ورائنا مع أشخاص من حزبنا، ومع آخرين من تحالف أزرق أبيض ومع رئيس حزب (العمل) آفي غباي، وفق تعبيره.

وحول إمكانية أن يكون حزب (كحول لفان) هو البديل القادم لحزب (الليكود)، قال ليبرمان، إن "كل من أصغى لمقابلات مع مسؤولين كبار من تحالف كحول لفان، أدرك أن فرصتهم الوحيدة لتشكيل الحكومة، هي في القطب الشمالي مع الدببة".

وختم ليبرمان بالقول: "لست ملزماً بتتويج نتنياهو، التزامي هو أن يفوز اليمين وأن تُقام حكومة وطنية ليبرالية، وليس حكومة من المتدينين المتزمتين المتطرفين"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

لابيد قد يخون غانتس للانضمام إلى ليبرمان

لابيد قد يخون غانتس للانضمام إلى ليبرمان

نتنياهو يُقرر حضور جلسة الاستماع في ملفات الفساد

نتنياهو يُقرر حضور جلسة الاستماع في ملفات الفساد

الخارجية الأمريكية: إيران لديها خيار واحد

الخارجية الأمريكية: إيران لديها خيار واحد

القضاء الأمريكي يرفض دعوى لحذف شعار من الدولار

القضاء الأمريكي يرفض دعوى لحذف شعار من الدولار

&#34;غيرة نساء&#34; سبب مشاكل ايليت شاكيد وسارة نتنياهو

"غيرة نساء" سبب مشاكل ايليت شاكيد وسارة نتنياهو

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار ناقلة بحرية في ميناءٍ روسي

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار ناقلة بحرية في ميناءٍ روسي

عضو &#34;كنيست&#34;: المواجهة بين الجيش والأمن الوقائي بنابلس خطيرة ولا تُبشر بالخير

عضو "كنيست": المواجهة بين الجيش والأمن الوقائي بنابلس خطيرة ولا تُبشر بالخير

وكالة دولية: إيران تُسَرّع وتيرة تخصيب اليورانيوم

وكالة دولية: إيران تُسَرّع وتيرة تخصيب اليورانيوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد المسعف الجديلي

جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد المسعف الجديلي

أبو حلبية يزور مقر مؤسسة &#34;دنيا الوطن&#34; في مدينة غزة

أبو حلبية يزور مقر مؤسسة "دنيا الوطن" في مدينة غزة

مطالبات أردنية لإسرائيل بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات

مطالبات أردنية لإسرائيل بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر قرار &#34;المحكمة العليا&#34; فرض بيع أملاك الكنيسة العربية بالقدس

"الديمقراطية" تستنكر قرار "المحكمة العليا" فرض بيع أملاك الكنيسة العربية بالقدس

وزارة الداخلية تُصدر تنويهاً بخصوص عمل معبر رفح يوم الأربعاء

وزارة الداخلية تُصدر تنويهاً بخصوص عمل معبر رفح يوم الأربعاء

1610 انتهاكات للاحتلال في الضفة والقدس خلال أيار المنصرم

1610 انتهاكات للاحتلال في الضفة والقدس خلال أيار المنصرم

الشرطة تقبض على شخص لارتكابه جرائم معاكسة عبر الهاتف في الخليل

الشرطة تقبض على شخص لارتكابه جرائم معاكسة عبر الهاتف في الخليل

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الاحتلال على جرائمة بهدم المنازل

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الاحتلال على جرائمة بهدم المنازل

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين