أبو حلبية يزور مقر مؤسسة "دنيا الوطن" في مدينة غزة









رام الله - دنيا الوطنزار أحمد أبو حلبية القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مقر مؤسسة "دنيا الوطن"، في مدينة غزة.وكان في استقبال أبو حلبية، نائب المدير العام لمؤسسة "دنيا الوطن" محمد عيسى، والصحفييْن صلاح سكيك وأحمد جلال.وتناول اللقاء، مجموعة من القضايا السياسية المهمة على الصعيد الفلسطيني، والمنطقة العربية، والتحديات التي تواجه القضية.وتحدث الطرفان حول دور الاعلام الفلسطيني واهميته في توصيل الرسالة الوطنية للمجتمع الدولي وسبل الحفاظ على المقدرات الوطنية.