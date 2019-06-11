وزارة الداخلية تُصدر تنويهاً بخصوص عمل معبر رفح يوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بخصوص عمل معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء.وقالت الوزارة في البيان: "نُنوه للمواطنين الكرام، بأن العمل في (معبر رفح البري) يوم غدٍ الأربعاء 12 حزيران/ يونيو، سيُخصص لاستكمال وصول فوج المعتمرين فقط، على أن يُستأنف العمل الاعتيادي في الاتجاهين صباح يوم الخميس 12 حزيران/ يونيو 2019.