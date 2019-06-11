عربي

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني
عبد الله حمدوك
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير، رفع العصيان المدني اعتباراً من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، مشيراً إلى أن الخطوة، جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.

ونقلت موقع (روسيا اليوم) عن مصدر قوله: إن "الوساطة الإثيوبية، أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير، لاستئناف التفاوض، الذي قال إنه لم يكن مباشراً".

وأوضح المصدر: أن "الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير، وهما محمد عصمت، وعادل المفتي، اليوم".

وقال المصدر: إنه تم الاتفاق على تسمية عبد الله حمدوك، رئيساً للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل، ليسلمه للمجلس العسكري، ليعمل على تشكيل الحكومة، ونفى تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية، وفقاً للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلساً سيادياً بأغلبية مدنية ورئاسة دورية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف المصدر: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة، لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

أخبار ذات صلة

شاهد: جانب من زيارة وفد إسرائيلي لمنزل أبو جهاد بتونس

شاهد: جانب من زيارة وفد إسرائيلي لمنزل أبو جهاد بتونس

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب &#34;بن لادن&#34;

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب "بن لادن"

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟

نائبة كويتية تُعلّق على مطالبات حصر أموال السوريين بمصر وتتوعد

نائبة كويتية تُعلّق على مطالبات حصر أموال السوريين بمصر وتتوعد

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر قرار &#34;المحكمة العليا&#34; فرض بيع أملاك الكنيسة العربية بالقدس

"الديمقراطية" تستنكر قرار "المحكمة العليا" فرض بيع أملاك الكنيسة العربية بالقدس

وزارة الداخلية تُصدر تنويهاً بخصوص عمل معبر رفح يوم الأربعاء

وزارة الداخلية تُصدر تنويهاً بخصوص عمل معبر رفح يوم الأربعاء

1610 انتهاكات للاحتلال في الضفة والقدس خلال أيار المنصرم

1610 انتهاكات للاحتلال في الضفة والقدس خلال أيار المنصرم

الشرطة تقبض على شخص لارتكابه جرائم معاكسة عبر الهاتف في الخليل

الشرطة تقبض على شخص لارتكابه جرائم معاكسة عبر الهاتف في الخليل

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الاحتلال على جرائمة بهدم المنازل

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الاحتلال على جرائمة بهدم المنازل

&#34;هيئة الأسرى&#34; تنتزع قراراً بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد لعشر سنوات

"هيئة الأسرى" تنتزع قراراً بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد لعشر سنوات

منع سفر 14 مواطنًا من (معبر الكرامة)

منع سفر 14 مواطنًا من (معبر الكرامة)

اتحاد جمعيات رجال الأعمال يؤكد رفضه للازدهار الاقتصادي المزعوم لـ &#34;مؤتمر البحرين&#34;

اتحاد جمعيات رجال الأعمال يؤكد رفضه للازدهار الاقتصادي المزعوم لـ "مؤتمر البحرين"

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب &#34;بن لادن&#34;

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب "بن لادن"