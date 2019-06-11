سَمّت رئيس الحكومة.. المعارضة السودانية تُوقف العصيان المدني

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر في قوى الحرية والتغيير، رفع العصيان المدني اعتباراً من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، مشيراً إلى أن الخطوة، جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.ونقلت موقع (روسيا اليوم) عن مصدر قوله: إن "الوساطة الإثيوبية، أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير، لاستئناف التفاوض، الذي قال إنه لم يكن مباشراً".وأوضح المصدر: أن "الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير، وهما محمد عصمت، وعادل المفتي، اليوم".وقال المصدر: إنه تم الاتفاق على تسمية عبد الله حمدوك، رئيساً للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل، ليسلمه للمجلس العسكري، ليعمل على تشكيل الحكومة، ونفى تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية، وفقاً للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلساً سيادياً بأغلبية مدنية ورئاسة دورية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأضاف المصدر: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة، لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".