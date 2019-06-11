الشرطة تقبض على شخص لارتكابه جرائم معاكسة عبر الهاتف في الخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على أحد الأشخاص؛ لارتكابه عدداً من جرائم المعاكسة عبر الهاتف في محافظة الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى، تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية من قبل مواطنين، تعلقت جمعيها بقيام مجهول بالاتصال بهواتفهم ليلاً وازعاجهم ومعاكستهم، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات هذه الجرائم، ومعرفة الفاعل.ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بهذه الجرائم، فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط هاتفه النقال المستخدم في هذه الجرائم.هذا وقد تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.