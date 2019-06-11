أول تعليق من حماس على محاصرة الاحتلال لمقر الأمن الوقائي في نابلس

علّقت حركة (حماس) اليوم الثلاثاء، على اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، ومحاصرة مقرات الأجهزة الأمنية، وإطلاق النار عليها.



وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران: إن ما حصل الليلة الماضية من اقتحام لمدن الضفة ومحاصرة مقرات الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس، وإطلاق النار عليها، يستوجب وقفة جدية من السلطة للبدء بوحدة وطنية شاملة، تقوم على أساس حماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال الذي يحاصر الكل الفلسطيني في الضفة وغزة.



وأضاف: "إننا اليوم أمام تصعيد صهيوني يحمل رسائل سياسية الهدف منها التهديد، بأنه لا مكان محصناً ولا وجود لاتفاقيات أمنية، وأن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل ما يدعيه من التزامات".



وشدّد على أن العودة لخيار شعبنا في المقاومة والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية، أولوية وطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية".



وطالب بدران، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بشكل رسمي، ووقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، كرد فعل أولي ومنطقي، على استباحة جيش الاحتلال لمدن الضفة، ومقرات السلطة الأمنية، وهو مقدمة ضرورية للبدء ببرنامج وطني لمواجهة الاحتلال.



ويذكر، أن قوات الاحتلال، حاصرت فجر اليوم، مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس بتعزيزات أمنية كبيرة، وأطلقت النار تجاه المقر، والطواقم الطبية.



وتقول وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي، أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة مقر الجهاز في المدينة.

رام الله - دنيا الوطن