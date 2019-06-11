شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى" تنتزع قراراً بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد لعشر سنوات

"هيئة الأسرى" تنتزع قراراً بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد لعشر سنوات
رام الله - دنيا الوطن
انتزعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد من مخيم قلنديا، من 13 عاماً ونصف إلى 10 سنوات.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قد حكمت على الأسيرة عواد (19 عاماً)، بتاريخ 23/11/2016 بالسجن لمدة 13 عاماً ونصف وغرامة مالية، تعادل ثمانية آلاف دولار، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس، وكان عمرها أنذاك (16 عاماً) (قاصر).

يذكر، أن سلطات الاحتلال، اعتقلت الأسيرة نورهان يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بعد إطلاق النار عليها، وإصابتها بثلاث رصاصات، وإعدام ابنة عمتها هديل عواد، التي كانت ترافقها بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن بمقصات في شارع يافا بالقدس.

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