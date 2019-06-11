منع سفر 14 مواطنًا من (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سفر 14 فلسطينيًا من (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم الاثنين بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي صادر الثلاثاء، أن 10645 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 4763 مسافرًا، والقادمين 5882 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 14 مواطنًا.هذا ومن المقرر، أن يعمل معبر الكرامة اليوم لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.