شؤون فلسطينية

شعث يدعو أستراليا لالتزام بالشرعية الدولية ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

شعث يدعو أستراليا لالتزام بالشرعية الدولية ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة
الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لحماية خيار حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، مشيراً إلى أن المواقف المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ، تُعتبر تكريساً للاحتلال، الذي يُعد العائق الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وثمن شعث، خلال لقائه كبير مستشاري رئيس الوزراء الأسترالي، تراجع أستراليا عن قرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، داعياً إلى لعب دور أكبر داعم للقضية الفلسطينية، ومساهمة أوسع في مناصرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، واتخاذ خطوات عملية داعمة للسلطة؛ لتجاوز الصعوبات التي تواجهها، مشيراً إلى مواقف أستراليا السابقة المؤيدة والمساندة للسلطة الوطنية ومؤسساتها.

واستعرض شعث، خلال لقائه المسؤول الأسترالي، اليوم في مكتبه برام الله، الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة القرن) بكل تفاصيلها ومخالفتها الواضحة للشرعية الدولية، وحقوق شعبنا الوطنية، وكل الاتفاقات السابقة، مشيراً إلى أن الصفقة الأميركية بتجاوزها قضايا القدس واللاجئين والحدود والاستيطان، تعتبر أداة لتدمير فرص السلام، والوصول إلى حل سياسي شامل.

وبين أن خلق مناخ لعملية سياسية، يتطلب العمل على إلغاء القوانين العنصرية الإسرائيلية لا سيما قانون القومية، ووقف الاستيطان، ووضع حد للتعدي على حقوقنا الوطنية في القدس.

وقال شعث: إن مؤتمر البحرين، الذي دعت له الإدارة الأميركية لتنفيذ الشق الاقتصادي من (صفقة القرن) مرفوض قطعياً من قبل القيادة الفلسطينية، مضيفاً أن إدارة ترامب تحاول من خلاله تقديم رشوة مالية للقيادة الفلسطينية؛ لتقديم تنازلات سياسية.

وأكد تمسك القيادة الفلسطينية بخيار حل الدولتين، بما يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين؛ استناداً على قرار 194.

وفي سياق آخر، استقبل شعث، السفير السلوفيني لدى دولة فلسطين ميلكو دولينسيك، لمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد شعث، أن سلوفينيا من أكثر الدول صداقة واقتراباً من الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مشيراً إلى العلاقات التاريخية الوطيدة تربط بين سلوفينيا وفلسطين.

وأعرب شعث عن عميق امتنانه للدعم السلوفيني للشعب الفلسطيني، ومواقفها الثابتة من مساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشيراً أيضاً إلى الدعم الخاص الذي تقدمه لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة الأطفال منهم، ودعم مستشفيات قطاع غزة.

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