شؤون فلسطينية

إسماعيل: المُصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني السلاح الأقوى في مواجهة (صفقة القرن)

إسماعيل: المُصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني السلاح الأقوى في مواجهة (صفقة القرن)
نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية محمود اسماعيل
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية، محمود إسماعيل: إن الهدف من الحملة المسمومة والهجمة الشمولية على شعبنا وقيادته، التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، ووكلاؤهم في المنطقة والعالم، هو تمرير ما تسمى (صفقة القرن). 

وشدد إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون الرد شمولياً حقيقياً وفعلياً فلسطينياً عربياً إسلامياً وعالمياً؛ لإسقاط ما تسمى (صفقة القرن) وورشة البحرين، موضحاً أن الرد فلسطينياً يجب أن يكون بوحدة موقف الفصائل سياسياً وإعلامياً، والقيام بفعاليات على 
الأرض إلى جانب فعاليات من الاتحادات والمنظمات الشعبية، وضرورة أن يكون هناك مقاطعة رسمية وشعبية لكل من يشارك في ورشة البحرين.

وأكد على أن المصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة، هي السلاح الأقوى في مواجهة المخططات التآمرية معرباً عن أمله بعودة من يقف خارج الخندق الوطني، إلى رشده، ويلتحم بالموقف الفلسطيني الرسمي.

ودعا نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية، إلى تحرك من الفصائل والأحزاب الوطنية، ومن الاتحادات على الساحة العربية؛ لتنظيم فعاليات عربية من خلال الأحزاب والاتحادات العربية، ضد ورشة البحرين وصفقة العار.

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