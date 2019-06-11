شاهد: جانب من زيارة وفد إسرائيلي لمنزل أبو جهاد بتونس

رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو، جانب من زيارة الوفد الإسرائيلي إلى منزل القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس، والذي اغتيل فيه عام 1988 على يد الموساد الإسرائيلي.وكانت القناة الـ 12 في التلفزيون الإسرائيلي، كشفت عن زيارة قام بها وفد إسرائيلي إلى تونس خلال الأيام الأخيرة؛ لإحياء أحد الأعياد اليهوديّة هناك.وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أن تونس، أفسحت المجال للإسرائيليين، بزيارتها مرة واحدة في العام، وعلى نحو خاص لليهود من أصول تونسية، وبالتحديد إلى مدينة جربة.