الرجوب: تمرير (صفقة القرن) إقليمياً أو دولياً وهمٌ لن يتحقق

اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) اللواء أكرم الرجوب، الالتفاف الجماهيري

حول موقف القيادة الرافض لـ (صفقة القرن) وورشة المنامة، رسالة واضحة بأن تمرير

الصفقة إقليمياً أو دولياً وهمٌ لن يتحقق.



وأكد الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على أهمية الرفض الشعبي للمؤامرات التي تحيكها الإدارة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، والأزمة المالية الخانقة.



رام الله - دنيا الوطن