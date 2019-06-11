لابيد قد يخون غانتس للانضمام إلى ليبرمان

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو الكنيست الإسرائيلي، ديفيد بيتان، عن حزب (الليكود)، أن يائير لابيد، سينفصل عن حزب (أزرق- أبيض) المعارض، قبل الانتخابات المقبلة.وقال بيتان، وفق ما نقل عنه موقع (عكا): "في رأيي الشخصي، سينفصل لابيد عن حزب (أزرق- أبيض)، وسيعمل جنبًا إلى جنب مع أفيغدور ليبرمان، ولن يقوم ليبرمان بمثل هذه التحركات بدون مظلة ذهبية".يذكر، أن ليبرمان استطاع أن يُجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الذهاب إلى انتخابات مُبكرة، ستعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن رفض الانضمام للائتلاف اليميني الذي دعا له نتنياهو.وفي ذات الوقت، وقبيل الانتخابات الأخيرة، شكل لابيد ائتلافًا مشتركًا مع الجنرالات الثلاثة، وهما بيني غانتس، وموشي يعلون، وغابي أشكنازي، وحصلوا على ثاني أصوات بعد الليكود.