وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، برفقة مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل، برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وسط انتشار لقوات الاحتلال في ساحات الأقصى.ويقوم عشرات المستوطنين يومياً "باستثناء يومي الجمعة والسبت" بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.