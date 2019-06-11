شؤون فلسطينية

عبيد: نُجدد تأكيدنا على الوقوف مع الرئيس ضد كافة مخططات تصفية القضية

عبيد: نُجدد تأكيدنا على الوقوف مع الرئيس ضد كافة مخططات تصفية القضية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة (فتح) في المحافظات الجنوبية، جمال عبيد: إن الحركة جددت تأكيدها بالوقوف مع الرئيس ضد كافة المخططات والمشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ورفضها المشاركة في ورشة البحرين.

وقال عبيد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك محاولات واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، والقيادة، وتشويه صورة منظمة التحرير، وحرب متكاملة، تدار من قبل الإدارة الأمريكية لإسقاط المشروع 
الوطني.

وأضاف عبيد، أن شعبنا بحاجة لخطوات عملية؛ للرد على ما تسمى بـ (صفقة القرن) وكل المؤامرات التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية، من خلال سلسلة من الفعاليات والنشاطات، داعياً حركة (حماس) إلى تنفيذ اتفاق 2017 وطي صفحة الانقسام
 لتوحيد الجبهة الداخلية، من أجل التصدي لكل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها.

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