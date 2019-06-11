شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تُطالب بإطلاق سراح نشطاء "حزب التحرير" واحترام حرية رأيهم

الهيئة المستقلة تُطالب بإطلاق سراح نشطاء "حزب التحرير" واحترام حرية رأيهم
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) لإطلاق سراح كافة معتقلي حزب التحرير، مؤكدة أنه تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقالت الهيئة: "إنها تتابع حملة الاعتقالات الأخيرة لنشطاء حزب التحرير على خلفية منشور أصدره الحزب، وكذلك تنظيم صلاة العيد في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، خلافاً لبيان المفتي العام للأراضي الفلسطينية".

وأضافت الهيئة، أن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من أنصار حزب التحرير في محافظتي بيت لحم والخليل، جرى تحويل (50) منهم إلى اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، متابعة: "كما سبق أن تم الاعتداء على عدد من أنصار الحزب بالضرب في مسجد الأبرار بمدينة الخليل وبلدة بني نعيم، لدى شروعهم بإقامة صلاة العيد".

وقالت الهيئة المستقلة: إنه "بناءً عليه تُطالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين من حزب التحرير على خلفية ما أسمته (نشاطهم السلمي)، وضرورة اللجوء إلى الحوار البناء في معالجة أي خلافات مهما كان طابعها سياسياً، أم دينياً، أم فكرياً".

 كما طالبت الهيئة، الحكومة الفلسطينية، بـ"احترام حرية الرأي والتعبير والكف عن ملاحقة أي شخص على خلفية موقفه السياسي أو الديني والتحقيق في حادثة الاعتداء على المصلين في آخر أيام رمضان".

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