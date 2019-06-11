بداية الشهر.. انعقاد المؤتمر العربي الأول في تونس رفضاً للتطبيع مع الاحتلال



وأضاف ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يهدف إلى تجديد رفض التطبيع مع الاحتلال، والتأكيد على شرعية مطالب القيادة، والوقوف معها والتنديد بما تسمى (صفقة القرن) وورشة المنامة.



وشدد ارزيقات، على الدور الأساسي للمنظمات والاتحادات الشعبية في مواجهة ما تسمى (صفقة القرن) وورشة البحرين، داعياً النقابات العربية؛ لمجابهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، عن عقد المؤتمر العربي الأول في تونس بداية الشهر المقبل، تحت شعار "المعلم العربي في وجه التطبيع".