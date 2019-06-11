كرينبول: سنحافظ على نفس مستوى نفقات (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنتحدث المفوض العام لوكالة (أونروا) بيير كرينبول، عن الأزمة الحالية، لوكالة الغوث وما أحدثته تلك الأزمة من شح للأموال.وقال كرينبول: إن "النتائج الإيجابية للغاية لهذا التقرير تعكس الالتزام العميق للوكالة بأداء مهام ولايتها كما حددتها وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف: "نحن مصممون على المحافظة على نفس المستوى من النفقات كما كان الحال في 2018، وندعو الجهات المانحة لنا إلى تجديد تبرعاتها وبنفس مستوى العام الماضي:، متابعًا: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها في وكالة (أونروا) الاستمرار بخدماتنا من أجل 5.4 مليون لاجئ من فلسطين في عام 2019".