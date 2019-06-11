كرينبول: سنحافظ على نفس مستوى نفقات (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
تحدث المفوض العام لوكالة (أونروا) بيير كرينبول، عن الأزمة الحالية، لوكالة الغوث وما أحدثته تلك الأزمة من شح للأموال.
وقال كرينبول: إن "النتائج الإيجابية للغاية لهذا التقرير تعكس الالتزام العميق للوكالة بأداء مهام ولايتها كما حددتها وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف: "نحن مصممون على المحافظة على نفس المستوى من النفقات كما كان الحال في 2018، وندعو الجهات المانحة لنا إلى تجديد تبرعاتها وبنفس مستوى العام الماضي:، متابعًا: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها في وكالة (أونروا) الاستمرار بخدماتنا من أجل 5.4 مليون لاجئ من فلسطين في عام 2019".
تحدث المفوض العام لوكالة (أونروا) بيير كرينبول، عن الأزمة الحالية، لوكالة الغوث وما أحدثته تلك الأزمة من شح للأموال.
وقال كرينبول: إن "النتائج الإيجابية للغاية لهذا التقرير تعكس الالتزام العميق للوكالة بأداء مهام ولايتها كما حددتها وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف: "نحن مصممون على المحافظة على نفس المستوى من النفقات كما كان الحال في 2018، وندعو الجهات المانحة لنا إلى تجديد تبرعاتها وبنفس مستوى العام الماضي:، متابعًا: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها في وكالة (أونروا) الاستمرار بخدماتنا من أجل 5.4 مليون لاجئ من فلسطين في عام 2019".
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