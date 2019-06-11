قوات الاحتلال تَهدم بناية قيد الإنشاء وتُجبر عائلة على هدم منزلها بالقدس

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جرافات الاحتلال، وبتعزيزات عسكرية، هدمت دون سابق إنذار بناية مكونة من طابقين، تعود للمواطن وسام جبور، وذلك بعد محاصرتها، ومنع المواطنين من الاقتراب.





يذكر، أن طواقم بلدية الاحتلال، اقتحمت المكان قبل يومين، وأبلغت جبور شفهياً بإيقاف عملية البناء.





من جهة أخرى، أجبرت تلك القوات، عائلة حسن أبو كف، على هدم منزلها ذاتياً في القرية ذاتها.









رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بناية قيد الإنشاء، وأجبرت عائلة على هدم منزلها في صور باهر بالقدس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).