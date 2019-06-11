لتوفير أجواء الراحة وضبط الحالة الأمنية.. "الداخلية" تُباشر العمل بخطة صيف 2019





رام الله - دنيا الوطنباشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، العمل وفق خطة الصيف لعام 2019؛ بهدف توفير أجواء الراحة والأمن للمواطنين، وضبط الحالة الأمنية، وذلك خلال موسم الصيف، حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.وتشمل "خطة الصيف" رفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية، وتعزيز الانتشار في الأماكن الحيوية، التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، خصوصاً في المناطق السياحية غربي محافظات القطاع.بهذا الصدد، أكد العميد عبد الباسط المصري، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، أن الوزارة، دأبت في كل عام على تطبيق خطة فصل الصيف؛ لضمان سلاسة تنقل المواطنين واصطيافهم، ومنع الازدحام، وتجنب أية معيقات.ولفت المصري إلى أن الخطة تشمل تغطية وتأمين جميع الأماكن السياحية المحاذية للشريط الساحلي، ومنطقة ميناء غزة، إلى جانب الأماكن الترفيهية، والمتنزهات العامة، والفنادق وصالات الأفراح، والمسابح، والشاليهات، وغيرها.ويُشارك في تنفيذ خطة الصيف عدد من الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية، وهي: "العمليات المركزية، الشرطة بإداراتها المختصة، الشرطة البحرية، الدفاع المدني، الخدمات الطبية، إلى جانب الإدارات المساندة في الوزارة".وأهاب العميد المصري بالمواطنين إلى التعاون مع عناصر الشرطة والأمن المنتشرين في الأماكن الحيوية؛ حفاظاً على الحالة العامة، داعياً إلى الاتصال بالرقم الوطني المجاني (109) في حال حدوث أي طارئ أو لتقديم بلاغات الاستغاثة.