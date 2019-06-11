نتنياهو يُقرر حضور جلسة الاستماع في ملفات الفساد





وأبلغ حداد مكتب ما يسمى المستشار القانوني للحكومة بذلك، مضيفاً مع ذلك، أنه كان بالأحرى إرجاء الجلسة بسبب الانتخابات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)





كما ادّعى، أن هناك مستندات منقوصة، وأن الوقت غير كافٍ لدراسة مواد التحقيق، منتقداً عدم السماح لنتنياهو بتلقي تمويل من مقربيه، مثلما يحق لأية شخصية عامة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن عاميت حداد، محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن موكِلَه سيحضر جلسة الاستماع، التي حُددت له بعد أربعة أشهر، في ملفات الفساد المنسوبة له.