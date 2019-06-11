دولي

القضاء الأمريكي يرفض دعوى لحذف شعار من الدولار

القضاء الأمريكي يرفض دعوى لحذف شعار من الدولار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، دعوى رفعها أحد الملحدين، لحذف شعار In God We Trust من جميع العملات الورقية والنقدية الأمريكية.

وقال موقع (فوكس نيوز) الأمريكي: إن المحامي الملحد مايكل نيودو، خسر القضية جملة وتفصيلاً دون تقديم أي تبرير.

ويزعم المحامي الذي حظي بتأييد الملحدين، أن "الحكومة الأمريكية تنتهك معتقدهم الديني، الذي لا يؤمن بوجود إله".

وظهر هذا الشعار للمرة الأولى على العملة الأمريكية عام 1864، قبل أن يتم تعميمه على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية الأمريكية سنة 1955.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتقدم بها نيودو بهذا النوع من القضايا، فقد أقام قبل أعوام دعوى مشابهة، طالب فيها بإزالة عبارة "في ظل الله" من قسم الولاء الأمريكي، كما حاول منع "الشارات الدينية" في حفلي تنصيب الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما، لكن دون جدوى.

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