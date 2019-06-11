شؤون فلسطينية

الخارجية: اعتداء الاحتلال على الوقائي دعوة صريحة للفوضى

الخارجية: اعتداء الاحتلال على الوقائي دعوة صريحة للفوضى
اعتداء الاحتلال على مقر الأمن الوقائي في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء: "إن الاعتداء الاستفزازي، الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس، صباح اليوم الثلاثاء، والذي أدى إلى إصابة أحد أفراد الجهاز، برصاص جيش الاحتلال الحاقد دعوة صريحة للفوضى".

واعتبرت الوزارة في بيان، هذا الاعتداء امتدادٌ للحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، ومدنه، وقراه، وبلداته، ومخيماته، بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان عبر محاولات النيل من صمود شعبنا، وإرادته الصلبة في التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وضرب هيبة مؤسسات دولة فلسطين، وصولاً لخلق حالة من الفوضى الأمنية، والسياسية، كمناخات مناسبة لتمرير ما تُسمى (صفقة القرن) التصفوية لحقوق شعبنا وقضيته، ومقدمة لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

ورأت الخارجية، أن استباحة المناطق الفلسطينية المصنفة (أ) تدميرٌ ممنهجٌ لجميع الاتفاقيات الموقعة، وتنفيذٌ لمخطط استعماري توسعي على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أنه حلقة من حلقات تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وبالتالي إغلاق الباب نهائياً أمام أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

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