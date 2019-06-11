الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية قيد الإنشاء في الخليل

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بناية من أربع شقق سكنية، وطابق أرضي قيد الإنشاء في الخليل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتقع البناية السكنية في حي جبل جوهر قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرق المدينة.ونقلت (وفا)، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة، وهدمت بناية مكونة من أربع شقق سكنية وطابق أرضي "تسوية" قيد الإنشاء، وبئر لتجميع المياه، تعود ملكيتها لأبناء المواطن زايد جمال الرجبي.يذكر ان قوات الاحتلال تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة، بهدف حملهم على الرحيل منها.