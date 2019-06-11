شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُعلّق على اقتحام مقر الأمن الوقائي

جيش الاحتلال يُعلّق على اقتحام مقر الأمن الوقائي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه سيتم مناقشة "الاشتباك المسلح"، الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، بين قوات الجيش، وأفراد الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس.

وقال آفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال: "اندلع تبادل لإطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي، ومسلحين، حددتهم القوة كمشتبه بهم، إلا أنه اتضح فيما بعد، أن هؤلاء كانوا أعضاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وأوضح، أنه لا توجد خسائر جراء تبادل إطلاق النار، الذي حدث في نابلس.

وكان قد أصيب عنصر من الأمن الوقائي برصاص الاحتلال، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس.

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

أسرى (عسقلان) يقررون الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الأحد المقبل

أسرى (عسقلان) يقررون الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الأحد المقبل

حنا: قرار المُصداقة على صفقة باب الخليل نكبة جديدة تستهدف حضورنا المسيحي

حنا: قرار المُصداقة على صفقة باب الخليل نكبة جديدة تستهدف حضورنا المسيحي

محيسن: هناك حملة أمريكية إسرائيلية غير بريئة تستهدف شخصيات في القيادة الفلسطينية

محيسن: هناك حملة أمريكية إسرائيلية غير بريئة تستهدف شخصيات في القيادة الفلسطينية

كرينبول: سنحافظ على نفس مستوى نفقات (أونروا)

كرينبول: سنحافظ على نفس مستوى نفقات (أونروا)

قوات الاحتلال تَهدم بناية قيد الإنشاء وتُجبر عائلة على هدم منزلها بالقدس

قوات الاحتلال تَهدم بناية قيد الإنشاء وتُجبر عائلة على هدم منزلها بالقدس

عائلة الحلبي تُناشد المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح ابنها

عائلة الحلبي تُناشد المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح ابنها

لتوفير أجواء الراحة وضبط الحالة الأمنية.. &#34;الداخلية&#34; تُباشر العمل بخطة صيف 2019

لتوفير أجواء الراحة وضبط الحالة الأمنية.. "الداخلية" تُباشر العمل بخطة صيف 2019

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

أسرى (عسقلان) يقررون الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الأحد المقبل

أسرى (عسقلان) يقررون الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الأحد المقبل

حنا: قرار المُصداقة على صفقة باب الخليل نكبة جديدة تستهدف حضورنا المسيحي

حنا: قرار المُصداقة على صفقة باب الخليل نكبة جديدة تستهدف حضورنا المسيحي

محيسن: هناك حملة أمريكية إسرائيلية غير بريئة تستهدف شخصيات في القيادة الفلسطينية

محيسن: هناك حملة أمريكية إسرائيلية غير بريئة تستهدف شخصيات في القيادة الفلسطينية

كرينبول: سنحافظ على نفس مستوى نفقات (أونروا)

كرينبول: سنحافظ على نفس مستوى نفقات (أونروا)

قوات الاحتلال تَهدم بناية قيد الإنشاء وتُجبر عائلة على هدم منزلها بالقدس

قوات الاحتلال تَهدم بناية قيد الإنشاء وتُجبر عائلة على هدم منزلها بالقدس

عائلة الحلبي تُناشد المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح ابنها

عائلة الحلبي تُناشد المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح ابنها

لتوفير أجواء الراحة وضبط الحالة الأمنية.. &#34;الداخلية&#34; تُباشر العمل بخطة صيف 2019

لتوفير أجواء الراحة وضبط الحالة الأمنية.. "الداخلية" تُباشر العمل بخطة صيف 2019

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب &#34;بن لادن&#34;

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب "بن لادن"

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟