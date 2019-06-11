جيش الاحتلال يُعلّق على اقتحام مقر الأمن الوقائي

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه سيتم مناقشة "الاشتباك المسلح"، الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، بين قوات الجيش، وأفراد الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس.وقال آفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال: "اندلع تبادل لإطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي، ومسلحين، حددتهم القوة كمشتبه بهم، إلا أنه اتضح فيما بعد، أن هؤلاء كانوا أعضاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".وأوضح، أنه لا توجد خسائر جراء تبادل إطلاق النار، الذي حدث في نابلس.وكان قد أصيب عنصر من الأمن الوقائي برصاص الاحتلال، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس.