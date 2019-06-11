شؤون فلسطينية

الضميري يكشف تفاصيل محاصرة الاحتلال لمقر الوقائي بمدينة نابلس فجراً

الضميري يكشف تفاصيل محاصرة الاحتلال لمقر الوقائي بمدينة نابلس فجراً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، تفاصيل محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال الضميري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن مركبة قريبة من مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، حاول الضباط التعرف على من بداخلها، فقام المشتبهون بإطلاق النار على ضباط الأمن.

وأضاف الضميري: "ووقع الاشتباك بين المشتبه بهم، وأفراد الأمن، حيث استدعى جيش الاحتلال قوة كبيرة من عناصره، وحاصر المقر، وبدأ بإطلاق النار، الأمر الذي أدى لإصابة عنصرين بجراح طفيفة".

وتابع: "تدحرجت الأمور لأكثر من ساعتين تقريباً، وعناصر الأمن قاموا بدور كبير في حماية الأمن الفلسطيني، والدفاع عن نابلس، وأمنها وقوات الأمن كل ما قامت به هو الدفاع عن النفس".

وأكمل: "جيش الاحتلال انسحب من المنطقة، وانتهى الموضوع بعد ساعتين"، مشيراً إلى أن الاحتلال طلب من الفلسطينيين تشكيل لجنة تحقيق مشتركة إلا أن الجانب الفلسطيني، رفض ذلك.

وأكمل: "واضح تماماً أن قوات الاحتلال، تحاول دائماً زيادة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة، سواء باستهداف الأمن أو التضييق المالي والملاحقة السياسية، لكل ما هو فلسطيني".

واستطرد: "لا نملك السلاح والعتاد والقوة العسكرية الموازية، والتي يمكن أن توازي ما يملك الاحتلال من ماكنة عسكرية مدمرة، لكننا نمتلك الحق والعزيمة في الدفاع عن أنفسنا، وعن شعبنا".

يذكر، أن قوات الاحتلال، حاصرت فجر اليوم مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس بتعزيزات أمنية كبيرة، وأطلقت النار تجاه المقر والطواقم الطبية.

وقال اللواء إبراهيم رمضان، محافظ المدينة لوكالة الأنباء الرسمية: "إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حاصرت فجراً مقر الجهاز في مدينة نابلس، وشرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة شاب، وتحطّم عدد من النوافذ".

وأضاف، أن الإصابة وصفت بالطفيفة، وأن كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة في تمادي جيش الاحتلال، تجاه أبناء شعبنا، لكن الجديد هو استهداف المقر الفلسطيني، والعسكري الفلسطيني.

واستنكر المحافظ، الذي تفقد المقر فور انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة، هذه الجريمة، وقال، إن ما يجري يستوجب وقفة جادة، خاصة وأن إطلاق النار من قبل الاحتلال، كان بهدف القتل وأن الرصاص اخترق النوافذ والمكاتب.

أخبار ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية قيد الإنشاء في الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية قيد الإنشاء في الخليل

طاقم طبي بمستشفى الإندونيسي يُجري عملية ترميم كسر متفتت بالفخذ لمصاب

طاقم طبي بمستشفى الإندونيسي يُجري عملية ترميم كسر متفتت بالفخذ لمصاب

الاحتلال يعتدي على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية بمنح ثلاثة عقارات لـ &#34;كوهانيم&#34; الاستيطاينة

الاحتلال يعتدي على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية بمنح ثلاثة عقارات لـ "كوهانيم" الاستيطاينة

الشيخ: مصر لم تُحدد مواعيد للقاءات المصالحة ولا حديث عن حكومة وحدة

الشيخ: مصر لم تُحدد مواعيد للقاءات المصالحة ولا حديث عن حكومة وحدة

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة وعقد &#34;المركزي&#34; ليأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث بالبحرين

الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة وعقد "المركزي" ليأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث بالبحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية قيد الإنشاء في الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية قيد الإنشاء في الخليل

طاقم طبي بمستشفى الإندونيسي يُجري عملية ترميم كسر متفتت بالفخذ لمصاب

طاقم طبي بمستشفى الإندونيسي يُجري عملية ترميم كسر متفتت بالفخذ لمصاب

الاحتلال يعتدي على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية بمنح ثلاثة عقارات لـ &#34;كوهانيم&#34; الاستيطاينة

الاحتلال يعتدي على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية بمنح ثلاثة عقارات لـ "كوهانيم" الاستيطاينة

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

العليا الإسرائيلية تُصادق على بيع عقارات للكنيسة لجمعية استيطانية بالقدس

العليا الإسرائيلية تُصادق على بيع عقارات للكنيسة لجمعية استيطانية بالقدس

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب &#34;بن لادن&#34;

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب "بن لادن"

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟