شؤون فلسطينية

طاقم طبي بمستشفى الإندونيسي يُجري عملية ترميم كسر متفتت بالفخذ لمصاب

طاقم طبي بمستشفى الإندونيسي يُجري عملية ترميم كسر متفتت بالفخذ لمصاب
رام الله - دنيا الوطن-معين المصرى
أجرى قسم جراحة العظام بالمستشفى الإندونيسي، برئاسة د. هاني الخزندار، ومشاركة أكرم أبو عودة، عملية نوعية وذات مهارة، لترميم كسر متفتت بعظمة الفخذ الأيمن، لمريض يبلغ من العمر (21 عاماً)، كان قد تعرض لإصابة منذ شهر مضى، حينما تم استهداف منزله بقصف إسرائيلي.

وأوضح الخزندار، أنه تم وضع المريض تحت الملاحظة، نتيجة إصابته الخطيرة والكسور المتعددة والمتفتتة بعظمة الفخذ الأيمن. 
 
وأضاف: "أجريت له عملية تثبيت داخلى للكسر بواسطة صفيحة طويلة وبراغٍ، كما هو موضح بصور الأشعة، مُطمئناً ذويه، أن حالة المريض مستقرة، وفي تحسن مستمر".

ويشير الخزندار إلى أنه تم إجراء نموذج تحويل (رقم 1) للمريض المصاب، وتعذر تحويلة، وخروجة بسبب الحصار. 

إلى ذلك، فقد وجه المريض شكره الجزيل لكافة العاملين من أطباء جراحين، وتخدير، وممرضين، وفنيين على الخدمة الصحية المقدمة له، والمتابعة العلاجية خلال فترة مكوثه في المستشفى.

بدوره، أثنى مدير المستشفى د. شوقي سالم، على أداء وإبداع الطواقم العاملة، وتفانيهم في خدمة المصابين والمرضى.

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