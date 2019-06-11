شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 2,617 رخصة خلال الربع الأول من عام 2019، منها 1,645 رخصة أبنية جديدة.

ارتفع عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2019 بنسبة 1% مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من العام 2018، حيث ارتفع عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 5% مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، وارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من العام 2018.

بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1.232 مليون متر مربع، منها 992 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و240 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,535 وحدة سكنيـة مساحاتها 853 ألف متر مربع، منها 4,340 وحدة جديدة مساحتها 684 ألف متر مربع، 1,195 وحدة قائمة مجموع مساحاتها 169 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، وسجَل أيضاً ارتفاعا بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام 2019 لدى مقارنته بالربع الأول من العام 2018.

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