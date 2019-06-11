عضو "كنيست": المواجهة بين الجيش والأمن الوقائي بنابلس خطيرة ولا تُبشر بالخير

رام الله - دنيا الوطنقال عضو (كنيست)، شيلي ياحيموفيتش: إن المواجهة بين الجيش الإسرائيلي، وعناصر الأمن الوقائي الفلسطيني في نابلس الليلة الماضية، هي حالة استثنائية خطيرة ومقلقة ولا تبشر بالخير.ونقلت صحيفة (معاريف) عن ياحيموفيتش القول: "على الرغم من الخلاف مع السلطة في الوقت الحالي، يجب أن نتذكر أن تعاونها الأمني مع إسرائيل وثيق وممتاز، وينقذ حياة الإسرائيليين كل يوم".وأضافت: "من الأفضل لـ (نتنياهو)- الذي ينشغل الآن بمشاكله الجنائية، أن يسارع لحل الأزمة قبل أن تتدهور إلى تصعيد صعب".وأصيب أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي فجر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاصرة مقر الجهاز في مدينة نابلس.