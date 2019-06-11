شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة سكنية، وأربعة بركسات لتربية المواشي والخيول، بمنطقة بير عونة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال: اقتحمت منطقة بير عونة، وأغلقتها ومنعت المواطنين من الوصول إليها، قبل أن تشرع بهدم أربعة بركسات تبلغ مساحة كل واحد منها 120 متراً مربعاً، إضافة إلى غرفة سكنية تعود للمواطن محمد موسى زرينة، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار بشكل عشوائي خلال عملية الهدم، ما أدى إلى إصابة نجل المواطن محمد موسى بعيار مطاطي في القدم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على أسرته.

يذكر، أن الاحتلال هدَم قبل عدة أشهر منازل قيد الإنشاء لعائلة زرينة في تلك المنطقة، بحجة عدم الترخيص.

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