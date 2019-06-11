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مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، إن جهازي الجمارك، ومكافحة المخدرات بميناء دمياط المصري، تمكنا من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة قادمة من سوريا.

وحسب الموقع، فإنه بناء على معلومات وإخباريتين سريتيين مقدمتين من الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، بمحاولة شركة إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاويتين واردتين من سوريا، تم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة.

وبكشف الحاوية الأولى تبين وجود 2400 عبوة بوزن 480 كيلو حشيش و5498000 قرص كيبتاغون مخبأة أسفل ثمار التفاح، وفي الحاوية الثانية تبين وجود 6930 عبوة بوزن إجمالي قدره طن واحد و386 كيلو حشيش، حسب الموقع.

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