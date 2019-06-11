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السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار معاديتين، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط.

واتهم المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف" تركي المالكي، الحوثيين باستهداف المنشآت المدنية، مؤكداً على اتخاذ إجراءات الردع المناسبة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وفق (روسيا اليوم).

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، أمس الاثنين، تنفيذ هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة للجيش السعودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم أنصار الله: إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2 كي"، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

وكان التحالف، قد أعلن في 26 أيار/ مايو الماضي إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها أنصار الله، باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، كما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية في 23 من نفس الشهر، طائرة درون حوثية، كانت تقصد مطار نجران.

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