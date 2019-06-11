قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

رام الله - دنيا الوطناقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات أشجار الزيتون، وردمت بئراً لجمع المياه في بلدة طمون شرق مدينة طوباس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، اقتلعت العشرات من أشجار الزيتون في محمية أم الكباش، وقامت بقص أشجار أخرى، كما ردمت بئراً لجمع المياه في تلك المنطقة.