يعلون: الليكود يُريد تأليه نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنقارن موشي يعلون، المسؤول في حزب (أزرق- أبيض)، بين الليكود وحماس، ووجه انتقادات حادة لسلوك الحزب الإسرائيلي المنافس له.وسُئل لماذا يرفض حزبه الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، بينما لا يرفض الجلوس مع حزب الليكود نفسه، في ضوء حقيقة أن أعضاء الليكود، انتخبوا نتنياهو لقيادة الحزب، فرد يعلون: "حسناً، هل تجري الانتخابات في الليكود بشكل ديمقراطي، هكذا أيضاً تم انتخاب حماس في انتخابات ديمقراطية".وقال يعلون: "يوجد هنا توازن رعب يشبه الديكتاتورية أكثر منه ديمقراطية.. هناك أعضاء في الليكود يدركون أنه توجد مشكلة هنا، لكنهم لا يجرؤون، إنهم مستقيمون، لكنهم لا يجرؤون. يوجد هنا نمط نتنياهو أصبح خطيرًا. تأليه لشخص واحد.. هل بفضله فقط توجد إسرائيل، وهل بفضله فقط يوجد الليكود؟".ورد حزب الليكود على تصريحات يعلون، وكتب في حساب الحزب على (تويتر): "لقد فقد بوجي يعلون العقل منذ فترة طويلة.. هل يقارن بين الليكود وحماس؟ حزب اليسار بقيادة لبيد وغانتس وبوغي، يواصل التحريض ضد أكثر من مليون ناخب لليكود الذين اختاروا بنيامين نتنياهو لقيادة إسرائيل.. يا للعار".