بسبب الهجمات الأخيرة.. سريلانكا تحظر استخدام الأسماء العربية للشوارع

رام الله - دنيا الوطن

قررت حكومة سريلانكا، حظر استخدام اللغة العربية في أسماء شوارع البلاد، وذلك وفق ما أوردت صحيفة (صانداي تايمز).



وقالت الصحيفة، إن وزارة اللغة الرسمية، أصدرت تعميماً للسلطات المعنية، بإزالة جميع لوحات أسماء الشوارع المكتوبة باللغة العربية.ونقلت الصحيفة عن وزير اللغة الرسمية في البلاد "مانو غينيسان" قوله: "ستتخذ السلطات إجراءات سريعة من أجل تنفيذ هذا التعميم، وستزيل جميع لوحات اسماء الشوارع التي تنتهك القوانين".وأضاف غينيسان: "وفقاً لسياستنا المعمول بها، لا يمكننا السماح بطبع لوحات أسماء الشوارع بأي لغة غير الإنجليزية أو السينهالا أو التاميل (المحليتين)".وبحسب القرار الجديد، يتوجب استخراج إذن خاص قبل استخدام أي لغة أخرى في لوحات أسماء الشوارع، حيث تأتي هذه الخطوة كردة فعل على هجمات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، ما أسفر عن مقتل 253 شخصًا وأكثر من 500 جريح، وتبنى تنظيم الدولة، تلك الهجمات.وتعتبر سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ 21 مليوناً.من جهته، دعا أحد الزعماء البارزين لعرقية "التاميل" في البلاد، إلى فتح تحقيق دولي حول الظلم الذي تتعرض له الأقلية المسلمة بعد هجمات عيد الفصح.ونقلت وكالة أنباء (برس تراست) الهندية عن رئيس الوزراء الأسبق لإقليم الشمال ذي الأغلبية التاميلية "سي في ويغنيسواران" أن حقوق الأقلية المسلمة الأساسية تُنتهك بحجة "عمل إرهابي".