شؤون فلسطينية

الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة وعقد "المركزي" ليأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث بالبحرين

الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة وعقد "المركزي" ليأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث بالبحرين
رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، أن الأيام المقبلة عصيبة، والفلسطينيون بحاجة إلى الالتفاف حول بعضهم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نحن في المجلس الوطني الفلسطيني في مقره بعمان، نتابع الأحداث أولاً بأول، وندرك أن الأيام المقبلة عصيبة، ونحتاج فيها للتآزر والالتفاف حول بعضنا البعض، سواءً في المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وحول عقد المجلس المركزي الفلسطيني، أشار الزعنون إلى أننا "نحن نعدّ ونحضر لكي نعقده في الوقت المناسب، وهذا الوقت يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل آخر هذا الشهر من تآمر على الشعب الفلسطيني، ومن قوى الشر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال رئيس المجلس الوطني: "لن نتراجع عن مواقفنا ونأمل من الدول العربية التي أعطت موافقة مبدئية للمشاركة في (مؤتمر البحرين) أن تتراجع عن هذا الأمر، وتقف مع الجانب الفلسطيني". 

وأضاف الزعنون: "نحن أرسلنا كتباً متعددة لعدد من البرلمانات لتكون إلى جانبنا حول مؤتمر البحرين، وسيكون هناك تحرك من جهة المجلس الوطني في عمّان، إذ إننا في الوقت المناسب سنعلن عن اجتماع المجلس الوطني في عمّان، ليقفوا وقفة واحدة ضد التآمر، الذي يمارسه ترامب والسفير الأمريكي في إسرائيل". 

وشدد الزعنون على أن اجتماعاً قريباً سيعقد لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في عمان، ومن السهل أن يجتعموا، لأن عددهم 55 عضواً، لاتخاذ المواقف اللازمة.

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