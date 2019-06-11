هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت تلفزيون (i24news) الإسرائيلي: إن مصر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، الذي تنظمه الإدارة الأمريكية، نهاية الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن القاهرة لم توافق على "صفقة القرن" الأمريكية.



ونقل التلفزيون الإسرائيلي، عن وسائل إعلام عربية قولها، إنه على الرغم من أن بلاده تنوي قبول دعوة واشنطن، إلا أنه يتوقع أن يفشل المؤتمر على ضوء مقاطعة الفلسطينيين له.وفي الوقت نفسه، فإن الاستعدادات لمؤتمر البحرين، الذي سيتم خلاله إطلاق الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ (صفقة القرن)، تواجه صعوبات، وذلك لأن إسرائيل لم تتلق بعد دعوة رسمية للمؤتمر، وفق التلفزيون الإسرائيلي.الجدير بالذكر، أن مؤتمر البحرين الاقتصادي، سيعقد يومي 25 و26 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، لمناقشة مبادرات اقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.